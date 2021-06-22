15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı’nı hatalar ve ihmaller zinciri yıkmış!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 15 kişiye mezar olan 7 katlı Doğanlar Apartmanı ile ilgili iddianame hazırlandı. 1990 yılında yapılan Doğanlar Apartmanı'nın inşası sırasında yapılan yanlışlıklar 8 madde halinde sıralarında. İddianameyle ilgili tüm ayrıntılara SABAH ulaştı.