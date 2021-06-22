15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı’nı hatalar ve ihmaller zinciri yıkmış!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 15 kişiye mezar olan 7 katlı Doğanlar Apartmanı ile ilgili iddianame hazırlandı. 1990 yılında yapılan Doğanlar Apartmanı'nın inşası sırasında yapılan yanlışlıklar 8 madde halinde sıralarında. İddianameyle ilgili tüm ayrıntılara SABAH ulaştı.
1. maddede beton dayanımı yani betonun dayanabileceği en yüksek basınç kuvvetinin yeteri oranda sağlanamadığı vurgulandı. Deprem esnasında yeteri oranda olması durumunda beton basınç değerine ulaştıktan sonra üzerinde küçük çatlaklar oluşması gereken betonun standarda uygun olmadığı için 6.6 şiddetindeki depremde standart beton dayanımı oluşturulamadığı için yıkımın gerçekleştiği anlaşıldı.
2. maddede binadan alınan numunelerde yapılan inceleme sonucu, betonarme yapılarda kullanım için çubuk, kangal ve doğrultulmuş kangal biçimlerde imal edilen donatı çeliğinin performans özelliklerine ilişkin tarifleri içeren TS708'de verilen mekanik şartları sağlamadığı da ifade edildi. 3. maddede proje paftası incelendiğinde proje betonarme donatısı sınıfının paftalarda belirtilmediğine dikkat çekildi.
ETRİYELER HATALI ŞEKİLDE DİK AÇIYLA YAPILMIŞ
4. maddede, binalarda inşaat çeliğinin bükülmesiyle elde edilen demir sargı donatısı olan etriyelerin Afet Bölgeleri'nde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik hükümlerine aykırı olarak 90 derece gönyeli olarak yani dik açıyla imal edildiği belirtildi.
5. maddede betonarme kirişler için etriye hesabının yapıldığı ancak betonarme uygulama projesinde bazı kirişlerde dayanak bölgesine yerleştirilmesi öngörülen etriyelerin statik hesap raporunda bulunan etriye miktarından daha az olarak gösterildiği belirtildi. 6. maddede betonarme kolon elemanlar için etriye hesabı ile birleşim bölgesi için kesme hesabının yapılmadığı dile getirildi.
7. maddede ardışık katlar arası öteleme sınırının kontrol edilmediği, 8. maddede ise bina blokları arasında bırakılan deprem derzi boşluğunun yönetmeliğe göre yetersiz olduğu belirtildi. Doğanlar Apartmanı B Blok'un projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğuna dikkat çekildi.
4 ŞÜPHELİNİN 15 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianamede, firari fenni mesul Bedriye Işılak (62) tutuklu müteahhit Çetin Doğan (65) inşaat teknikeri Gündüz Uysal (58) ve tutuklu inşaat mühendisi Mehmet Sedat Boyacı (62) şüpheli oldu.
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Şüphelilerin "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisleri isteniyor. İddianamede ayrıca binanın kolonlarının kesilmediği belirtildi. Bu nedenle binanın altındaki kafe yetkilileri hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildi.