Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü nedir? Android Samsung, Xiaomi telefonlarda Google durduruldu hatası

Andorid telefonların pek çoğunda bu sabah Google hatası uyarısı geldi. Google sürekli olarak duruyor hatası, kullanıcıların telefonda işlem yapmasına engel oluyor. Android Samsung, Xiaomi telefonlarda Google durduruldu hatası çözümü kullanıcılar için araştırma konusu oldu. Peki, 22 Haziran tarihinde küresel olarak yaşanan Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü nedir? Android çöktü mü? Android uygulamalar neden açılmıyor? İşte, Android Samsung, Xiaomi telefonlarda Google durduruldu hatası ile ilgili yaşanan ortak sorunlar ve merak edilen bilgiler…