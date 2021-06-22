Kamerun ticaret heyeti Kızıltepe hububat merkezini ziyaret etti

Mardin'e bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere gelen Kamerun Ticaret Odası Onursal Başkanı Jackueline Tientcheu ve Tıentcheu Christophe ile beraberlerinde girişimci çalışmalarıyla ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında aktif faaliyetleri ile tanınan Avukat Nezahat Almaz Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezini ziyaret ederek Başkan M.Şerif Öter ve zahireci esnafı ile görüştüler.

Kızıltepe zahireciler derneği başkanı, Kızıltepe hububat ticaret merkezi başkanı ve Mardin toplumsal dayanışma federasyonu başkanı olan Mehmet Şerif Öter ve hububat merkezi esnafları tarafından karşılanan konuk heyete hububat merkezi alanı gezdirildi ve tarımla ilgili konuk heyete bilgi verdi.

Kamerun Ticaret Odası Onursal Başkanı Jackueline Tientcheu burada yaptığı konuşmada, "Mardin'in tarihi güzelliklerine ve insanların misafirperverliğine hayran kaldığını ifade ederek; daha önce Kamerun Ticaret Odası tarafından Avukat Nezahat ALmaz ' ı Ülkemize davet ettik, Douala Ticaret odasında ve başkent Yaoun'de Şehrinde toplantılar yaptık. Avukat Nezahat Hanım Kamerun'da büyük farkındalıklar yarattı. Bu nedenle Kamerun Ticaret odası olarak onu gururla ağırladık. İki ülke arasında mutabakat zaptı yapmak üzere girişimlerde bulunduk.

Kamerun'lu iş kadınları olarak Avukat Nezahat Almaz ile birlikte Kamerun'da Türk ürünlerine ilgi duyan iş insanları grubu ile ortak çalışmalar ve ortak görüşmeleri düzenlenmekteyiz.

Türkiye ve Kamerun'un Ticaret Odaları arasında başarılı bir işbirliği gerçekleştirilmesi için gayret göstermekteyiz. Kamerun ziyaretinden sonra biz de Mardin'e gelip kendilerini ziyaret ettik."

Türkiye ziyaretleri kapsamında tarihi kent Mardin'de olmaktan mutluluk duyduklarını ve iş adamlarını ülkesine davet eden Tientcheu konuşmasına, "Bugün de Kızıltepe hububat merkezini ziyaret ettik. Sayın Mehmet Şerif Öter ve hububat merkezi esnafları bizi çok güzel ağırladılar. Burası muhteşem bir coğrafya insanlar çok sıcak, samimi ve misafirperver." Şeklinde devam etti.

Kamerun ticaret odası onursal başkanı Jackueline Tientcheu son olarak, "Mardin'in iş insanları ve girişimcilerini Kamerun'u ziyaret etmeye davet ediyoruz. Birçok alanda karşılıklı işbirliği yapılabilir, yatırım ve ticaret fırsatları var. Misafirperverliğinden dolayı Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter ve Avukat Nezahat Almaz'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, konuk heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasında ticarete Mardin olarak katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.