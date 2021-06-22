Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kurban bayramı tarihi ne zaman 2021? Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, hangi gün, tatili kaç gün?
Giriş Tarihi: 22.6.2021 19:34 Son Güncelleme: 22.6.2021 19:34

tarihi ne zaman 2021? , , tatili kaç gün?

Kurban bayramı tarihi ne zaman 2021? Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, hangi gün, tatili kaç gün?

Her yıl ’nın ardından kutladığımız 2021 yılında hangi tarihte idrak edilecek merak konusu oluyor. Adak adayanların kurban keserek, ihtiyaç sahiplerine dağıttığı bu önemli ve anlamlı güne ilişkinde detayları öğrenmek isteyenler Kurban Bayramı tarihi ne zaman 2021? sorusu üzerinden araştırma yapmayı sürdürüyor. Merak edilen Kurban Bayramı tarihi ne zaman 2021? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

tarihi ne zaman 2021? sorusu, bayram tarihinin yaklaşmasıyla yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İslam alemi için anlam ve önemi oldukça fazla olan bayrama ilişkin , , tatili kaç gün? soruları da en fazla merak edilenler arasında yer alıyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;



Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün



KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban bayramı tarihi ne zaman 2021? Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, hangi gün, tatili kaç gün?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA