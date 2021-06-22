Kurban bayramı tarihi ne zaman 2021? Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, hangi gün, tatili kaç gün?

Kurban bayramı tarihi ne zaman 2021? sorusu, bayram tarihinin yaklaşmasıyla yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İslam alemi için anlam ve önemi oldukça fazla olan bayrama ilişkin Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, hangi gün, tatili kaç gün? soruları da en fazla merak edilenler arasında yer alıyor.
Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;
Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: