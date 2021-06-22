Meteroloji 16. Bölge Müdürlüğünü Iğdır’da açtı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkede kurulan 16'ıncı Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün açılışı için Iğdır'a geldi. Valilik ziyaretinin ardından Kars ve Ağrı'nın da bağlandığı 16.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü binasının açılış töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, hava tahminlerinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Bakan Pakdemirli; "Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı. Ülkemizin iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek olan Akdeniz Havzası'nda yer alması nedeniyle, gelecekte de bu artışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla her şeyden önce, meteorolojik karakterli doğal afetlere karşı azami ölçüde hazırlıklı olmalıyız. Doğal afetler elbette Allah'ın takdiri. Ama afeti tahmin etmek de, Allah'ın insanoğluna bahşettiği bir lütuf. Bu nedenle; meteoroloji candır, hayat kurtarır, diyorum. Yani; her meteorolojik veri binlerce canı korur ve kurtarır" dedi.

IĞDIR'DA STRATEJİK HAMLE

Iğdır'da kurulan 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli; "Şüphesiz savaşı kazanmanın en önemli unsuru havayı iyi bilmek. Bunu yakın zamanda gördük. O yüzden 4 ülkenin kesişim noktasında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kurmamızın stratejik önemi çok büyük. Meteorolojik şartlar nedeniyle uçuş iptali ve gecikme olayların daha fazla yaşandığı başta Iğdır Şehit Bülent Aydın Havaalanı olmak üzere, Kars Harakâni Havaalanı ile Ağrı Ahmed-i Hânî Havaalanında da, mezkûr aksaklıkların azaltılması sağlanacaktır. Meteorolojik kaynaklı afetlere yol açabilecek hadiselerin takibi ve yönetimi, ilgili birimlerin koordinasyonuyla daha etkin bir biçimde gerçekleşecektir. Iğdır'ın mikro iklim özellikleri dikkate alınarak, tarımsal faaliyetler konusunda, üniversitelerle işbirliği çalışmaları yürütülerek, yerinde ve etkin destek sağlanacaktır. Diğer taraftan, malum; Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında Kasım 2020'de varılan anlaşmaya göre, Azerbaycan, ülkenin batısı ile Nahçıvan arasında bir koridor oluşturacaktır. Bu kapsamda, Ulaştırma Bakanlığımız da, Nahçıvan üzerinden, ülkemizi Orta Asya ülkelerine kesintisiz, hem kara yoluyla hem de demir yolu ile bağlayacağını açıklamıştır. Biz de, her iki proje için önemli bir durak olacak olan Iğdır'ın hızla gelişeceğini; kara, hava ve demir yolu sektörleri açısından meteorolojik hizmetlere ihtiyacın artacağını değerlendirmekteyiz. Bu anlamda, Bölge Müdürlüğümüzün kuruluşunun önemi, vereceğimiz meteorolojik destekle, ilerleyen dönemde daha iyi anlaşılmış olacaktır. Tabi; Ermenistan, Nahçıvan ve İran ile sınır komşusu olan Iğdır, üç ülkeyle sınırı olan tek ilimizdir. Bu bakımdan Iğdır, Bölge Müdürlüğünün kuruluşuna bağlı olarak, Türk Dünyası ülkelerine yönelik, uluslararası eğitim ve uygulama merkezi gibi roller de üstlenecektir. Bu minvalde; 16. Bölge Müdürlüğümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.