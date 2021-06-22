Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 21 Haziran 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 21 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI | 21 HAZİRAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

21 Haziran On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından On Numara sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 10 bilen sadece iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 112 bin TL kazandırmıştı.

On Numara sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;