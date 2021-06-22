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Giriş Tarihi: 22.6.2021 15:33

Sevgililer birlik olup hırsızlık yaptı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Sevgililer birlik olup hırsızlık yaptı

'da bir evden 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan sevgililer Ö.K. (30) ve H.D. (27), adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Mayıs'ta Karamanlı Mahallesi Güler Sokak'ta bir apartman dairesinde meydana geldi. 1 hafta tatile çıkan aile, evlerine döndüklerinde evin kapısının açık olduğunu fark etti. Durum, polise haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, evde 10 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin Ö.K. ve kız arkadaşı H.D. olduğunu tespit etti. Ö.K. ve H.D., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 10 farklı suç kaydı olan Ö.K. ve H.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sevgililer birlik olup hırsızlık yaptı
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