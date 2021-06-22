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Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:45

? , ne zaman açılacak?

Sinemalar açık mı? Sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?

Kademeli normalleşme sürecinde sinemaların açılış tarihi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Gösterime giren yeni filmleri beyazperde ekranından izlemek isteyenler , sorusuna yanıt arıyor. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında tüm yasakların 1 Temmuz itibariyle kaldırılması kararlaştırıldı. Tam bu noktada sinemaların açılma durumu işletme sahipleri tarafından merak edildi. yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası merak ediliyor. Peki Sinemalar açık mı, açıldı mı? Kültür Bakanlığı açıklaması ile sinema salonları ne zaman açılacak?

son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem sanatseverler hem salon işletmecileri yakından ilgilendiren konuya ilişkin açıklama geldi. Kovid-19 önlemleri kapsamında bir süredir faaliyetlerine ara veren sorusunun yanıtı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası belli oldu. Peki , açıldı mı? Kültür Bakanlığı açıklaması ile ?

SİNEMALAR AÇIK MI, SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

'nın yayınladığı genelge ile kapalı olan sinema salonlarının açılacağı tarih, bu yerlerde kültürel faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yoğun gündeminde oluyor. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan sinemaların için açılma kararı ile ilgili detaylar belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi.

SİNEMALAR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

En son Kabine'den çıkan karar ve genelgede yer alan detaylara göre 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar sürecekti. Yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının çalışma saatleri netleşmişti. Buna göre: Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdi.

SİNEMA SALONLARININ AÇILIŞI ERTELENMİŞTİ!

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir süre daha devam etmesine karar verilerek sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının belirtildiği öne sürüldü.

Alınan kararlar doğrultusunda tiyatro ve sinemalar 1 Temmuz'a kadar kapalı olacak. 1 Temmuz sonrası tiyatro ve sinemalar için İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenmeye devam edecek.

Konuya dair net bilgiler geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 TEMMUZ KARARLARI NELERDİR?

- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.

- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

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Sinemalar açık mı? Sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?
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