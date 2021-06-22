Sinema salonları açılış tarihi son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem sanatseverler hem salon işletmecileri yakından ilgilendiren konuya ilişkin açıklama geldi. Kovid-19 önlemleri kapsamında bir süredir faaliyetlerine ara veren sinema salonları açıldı mı sorusunun yanıtı Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası belli oldu. Peki Sinemalar açık mı, açıldı mı? Kültür Bakanlığı açıklaması ile sinema salonları ne zaman açılacak?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kapalı olan sinema salonlarının açılacağı tarih, bu yerlerde kültürel faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yoğun gündeminde oluyor. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan sinemaların için açılma kararı ile ilgili detaylar belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi.
En son Kabine'den çıkan karar ve genelgede yer alan detaylara göre 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar sürecekti. Yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının çalışma saatleri netleşmişti. Buna göre: Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir süre daha devam etmesine karar verilerek sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının belirtildiği öne sürüldü.
Alınan kararlar doğrultusunda tiyatro ve sinemalar 1 Temmuz'a kadar kapalı olacak. 1 Temmuz sonrası tiyatro ve sinemalar için İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenmeye devam edecek.
Konuya dair net bilgiler geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.