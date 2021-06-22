Xiaomi Mİ hatası çözümü nedir? Mİ hata raporu bildirimi çözümü var mı nasıl çözülür sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Android telefon kullanıcılarının karşılaştığı Google sürekli duruyor hatası, pek çok kullanıcıyı zor durumda bırakırken Xiaomi telefonlara Mİ hata raporu bildirimi çıkıyor. Konuya yönelik çözüm arayışına çıkan vatandaşlar Mİ hatası çözümü ile ilgili sorgulama yapıyor. Peki Xiaomi Mİ hatası çözümü nedir? Mİ hata raporu bildirimi çözümü ve tüm detaylar…
Xiaomi hatasının çözümü için ilk etapta kendilerine yöneltilen hata çözüm önerisini kabul etmesi gerekiyor. Telefonlarında 'Mİ'ye bir hata raporu analiz edilmek üzere gönderilsin mi' sorusuna onay veren kullanıcı, bu şekilde sorunu doğrudan ana merkeze göndermekte ve çözüme yönelik yazılımsal geliştirmelerin gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. Xiaomi mühendislerinin yazılım geliştirmelerini tamamlamasının ardından çözüm imkanı sağlamaktadır.
İlk yöntem olarak aşağıdaki adımı deneyebilirsiniz;
Ayarlar > uygulamalar > uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.
Bu yöntem işe yaramaz ise;
1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin
1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin
Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.
Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.
Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.
Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.
Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.
Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.
2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın
Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.
Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.
Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.
Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.
Telefonunuzdan "Ayarlar"a gidin
"Uygulamalar"a gidin
Google Play Store'u bulun
Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla"yı seçin
Hemen alt kısımdan "Depolama" kısmına tıklayarak "Verileri Temizle" ve Önbelleği Temizle" yapın
Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın
Çalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa aşağıdaki diğer yöntemleri deneyin.
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