Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Xiaomi Mİ hatası çözümü nedir? Mİ hata raporu bildirimi çözümü!
Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:43

çözümü nedir? çözümü!

Xiaomi Mİ hatası çözümü nedir? Mİ hata raporu bildirimi çözümü!

akıllı telefon kullanıcıları 'Mi'ye rapor gönder' bildirimi ile karşı karşıya kalınca çözümü nedir, çözümü var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren Android cihaz sahipleri 'Google sürekli duruyor' hatası ile karşılaşırken telefonu kullanmak isteyenler çözümü araştırması yapıyor. Şu an yazılım birimine hata bildirimi gönderilirken çözüme yönelik yazılımsal geliştirmelerin gerçekleşmesi bekleniyor. Peki nedir? Mİ hata raporu bildirimi çözümü!

çözümü nedir? çözümü var mı nasıl çözülür sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Android telefon kullanıcılarının karşılaştığı Google sürekli duruyor hatası, pek çok kullanıcıyı zor durumda bırakırken telefonlara Mİ hata raporu bildirimi çıkıyor. Konuya yönelik çözüm arayışına çıkan vatandaşlar Mİ hatası çözümü ile ilgili sorgulama yapıyor. Peki nedir? Mİ hata raporu bildirimi çözümü ve tüm detaylar…

XİAOMİ Mİ HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR, Mİ HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Xiaomi hatasının çözümü için ilk etapta kendilerine yöneltilen hata çözüm önerisini kabul etmesi gerekiyor. Telefonlarında 'Mİ'ye bir hata raporu analiz edilmek üzere gönderilsin mi' sorusuna onay veren kullanıcı, bu şekilde sorunu doğrudan ana merkeze göndermekte ve çözüme yönelik yazılımsal geliştirmelerin gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. Xiaomi mühendislerinin yazılım geliştirmelerini tamamlamasının ardından çözüm imkanı sağlamaktadır.

GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ

İlk yöntem olarak aşağıdaki adımı deneyebilirsiniz;

Ayarlar > uygulamalar > uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.

Bu yöntem işe yaramaz ise;

1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.

Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.

Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.

2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın

Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.

Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.

Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Telefonunuzdan "Ayarlar"a gidin

"Uygulamalar"a gidin

Google Play Store'u bulun

Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla"yı seçin

Hemen alt kısımdan "Depolama" kısmına tıklayarak "Verileri Temizle" ve Önbelleği Temizle" yapın

Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın

Çalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa aşağıdaki diğer yöntemleri deneyin.

...

ARKADAŞINA GÖNDER
Xiaomi Mİ hatası çözümü nedir? Mİ hata raporu bildirimi çözümü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA