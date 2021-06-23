Arkadaşlarını korumak için bombayı bacaklarına sıkıştıran gazi: Devlete bacağımız değil, canımız feda

"NASİP OLURSA CAN DA VERİRİZ"

Oğlu İlyas'ın 2,5 yılı aşkın süredir uzman çavuşluk yaptığını anlatan İlyas Yayla, şöyle devam etti:

"Van Erciş esas görev yeri. 18 ay kadar Suriye bölgesinde kaldı. Geri geldi, Isparta'da 2 ay kadar kurs aldı. O kursun devamında Irak Hakurk bölgesine intikal ettiler. 2- 2,5 aydır orada görev yapıyordu. Ayın 21'inde bu olay cereyan etti. Ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş. Saat 02.30 gibi ameliyat bitmiş. Sağ ayak diz altından ampute oluyor. Sabah 10.30 gibi kendisiyle görüşebildik. İçimiz rahat, gururluyuz aile olarak, onurluyuz. Rabbim bundan daha büyük acılar yaşatmasın. En azından oğlumuz sağ, vatan sağ olsun. Vatana verilecek bir ayağımız vardı verdik. Nasip olursa can da veririz. Rabbim şehit olmayı, gazi olmayı herkese nasip etsin. Bana da nasip etsin emekli bir asker olarak ben de istiyorum."