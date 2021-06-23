‘Geleneksel sanatları özüne sadık kalarak modernle buluşturabiliriz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde yürütülen, Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren 'Türkiye Dokuma Atlası
' projesi kapsamında hazırlanan 'Dokuma Atlası Sergisi' Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu
'nda törenle açıldı. Sergi 3 ay boyunca açık olacak ve haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek. Sergide, bölgesel rotalar izlenerek, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 151 çeşit dokuma türü yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen projeye Türkiye İhracatçılar Meclisi
ve Ticaret Bakanlığı
da katkı verdi. Serginin açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan "Anadolu
'nun yedi bin yıl önce başlamış olan dokuma yolculuğuna yeni kilometreler eklemek için bir araya geldik. Bu proje, dokuma sanatımızın, belleklerdeki yerini kaybetmeden yoluna devam edeceğinin müjdecisidir. Trendler ve beğeniler, ışık hızıyla değişiyor. İnanıyorum ki geleneksel sanatları günümüze adapte edebilirsek yaşamalarını sağlayabiliriz. Bunu yaparken, geleneksel sanatların ruhunu anlamadan onları ticarileştirmeyelim.
Geleneksel sanatları, özüne sadık kalarak, modern tasarımlarla buluşturmak pekâlâ mümkün. İşte bu, Türkiye Dokuma Atlası Projemizin de vizyonunu oluşturuyor" diye konuştu. Emine Erdoğan her yıl üretilen tekstil ürünlerinin yüzde 85'inin çöpe gittiğine, her 1 saniyede 1 kamyon dolusu kıyafetin ya yakıldığını ya da çöp sahalarına atıldığına da dikkat çekerek "Geleneksel üretimde ise doğal elyaftan, boyama tekniklerine kadar doğayla dost bir süreç görülüyor" dedi.