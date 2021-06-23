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Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:26

Hafta sonu pazar günü var mı kalktı mı? Son kararları ile pazar yasak var mı?

Hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı kalktı mı? Son kabine kararları ile pazar yasak var mı?

Milyonların merakla beklediği toplantısı kararları açıklandı. Aşılamadaki hız ve vaka sayısındaki düşüşün ardından sokağa çıkma yasakları bitiyor. Bugüne kadar yapılan kısıtlama uygulamasında pazar günlerine münhasır kısıtlamalar devam ediyordu. Son kabine toplantısı sonrası, "Pazar günü var mı" sorusu da araştırılmaya başlandı. İşte, 'ın açıkladığı normalleşme kararları ve hafta sonu pazar günü yasak var mı sorusunun yanıtı...

Temmuz ayı itibarıyla pek çok kısıtlama kalkıyor. Bunlar arasında düzenlemeleri de yer alıyor. Önemli kurallar arasında yer alan kuralı devam ederken, özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağında son durum 84 milyonun gündeminde yerini aldı. Peki, alınan son toplantısı kararlarına göre, hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni kurallar ve kısıtlamalardaki son durumu, ulusa sesleniş konuşmasında açıkladı.

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULAMASINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalkacağını duyurdu.

İşte, yasaklar ne zaman bitiyor ve pazar günü yasağı bitti mi konusuyla ilgili gelişmeler

YASAKLAR KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtti. Kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.

İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklamaları;

YASAKLAR BİTTİ Mİ?

- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

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Hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı kalktı mı? Son kabine kararları ile pazar yasak var mı?
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