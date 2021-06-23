Hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı kalktı mı? Son kabine kararları ile pazar yasak var mı?

Temmuz ayı itibarıyla pek çok kısıtlama kalkıyor. Bunlar arasında sokağa çıkma yasağı düzenlemeleri de yer alıyor. Önemli kurallar arasında yer alan maske kuralı devam ederken, özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağında son durum 84 milyonun gündeminde yerini aldı. Peki, alınan son kabine toplantısı kararlarına göre, hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni kurallar ve kısıtlamalardaki son durumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında açıkladı.

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULAMASINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalkacağını duyurdu.

İşte, yasaklar ne zaman bitiyor ve pazar günü yasağı bitti mi konusuyla ilgili gelişmeler