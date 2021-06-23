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Haberler Yaşam Haberleri Hamam, sauna, yüzme havuzları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Yeni Genelge ile hamam, sauna, yüzme havuzları açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 23.6.2021 08:43 Son Güncelleme: 23.6.2021 08:46

Hamam, sauna, yüzme havuzları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Yeni Genelge ile hamam, sauna, yüzme havuzları açılıyor mu?

Hamam, sauna, yüzme havuzları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Yeni Genelge ile hamam, sauna, yüzme havuzları açılıyor mu?

21 Haziran Kabine Toplantısı kararları sonucunda hamam, sauna, yüzme havuzları açılma tarihi merak ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir faaliyetine ara veren hamam, sauna, , yüzme havuzları açılma kararı bir sonraki genelge kararına bırakılmıştı. 1 Temmuz’da başlayacak olan yeni normalleşme süreci ile birlikte, hamam, sauna, yüzme havuzları ile ilgili değişiklik yaşanması bekleniyor. İşletme sahiplerini yakından ilgilendiren hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzları açılış tarihi genelgesi ile belli olacak. Peki Hamam, sauna, ? Yeni genelge ile hamam, sauna, yüzme havuzları açılıyor mu, tarih belli mi?

Hamam, sauna, yüzme havuzları açılış tarihi son günlerde binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısında sokağa çıkma yasağı, toplu taşıma yasağı, şehirler arası seyahat yasağı gibi konulara değinirken gözler hamam, sauna, sorusunun yanıtına çevrildi. Salgının erken dönemlerinde alınan kararlar ile Hamam, sauna, , yüzme havuzları, Kovid-19 önlemleri kapsamında bir süredir faaliyetlerine ara vermişti. Peki Hamam, sauna, yüzme havuzları ne zaman açılacak? Yeni genelge ile hamam, sauna, yüzme havuzları açılıyor mu, tarih belli mi?

HAMAM, SAUNA, YÜZME HAVUZLARI AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar bulundu. Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile tüm yasakların kalkacağını belirtirken genelgesi ile detayların aktarılacağını açıkladı. 1 Temmuz'da bu işletmelerin de faaliyetlerine kavuşması bekleniyor.

HAMAM, SAUNA, YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK, TARİH BELLİ Mİ?

Kabine Toplantısı kararlarının ardından sauna, hamam, masaj salonu gibi işletmeler için yeni kararlar alınıp alınmayacağı gündemde yer aldı. Başkan Erdoğan hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzları açılış tarihi konusuna değinmezken yayınlanması beklenen İçişleri Bakanlığı genelgesinde tüm detayların yer alması bekleniyor.

Hamam, sauna ve masaj salonları için geçtiğimiz ay alınan karar şu şekildeydi;

"Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir."

İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ile kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları ile ilgili kararın çıkması bekleniyor.

Konuya dair net bilgiler geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Hamam, sauna, yüzme havuzları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Yeni Genelge ile hamam, sauna, yüzme havuzları açılıyor mu?
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