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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Hayat kurtaran çiftçi, Sabah’a konuştu: Su istedi, ‘iç kanaman olabilir’ dedim vermedim

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hayat kurtaran çiftçi, Sabah’a konuştu: Su istedi, ‘iç kanaman olabilir’ dedim vermedim

’de, kaza yaptığı araçta sıkışan genç kızı 16 saat sonra kurtaran , “O manzara hep gözümün önünde. Oradan geçmesek, kimse onu bulamazdı” dedi

'te özel bir hastanede çalışan 22 yaşındaki , geçen cumartesi günü gezmek için geldiği 'nın ilçesi girişinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazadan yaralı kurtulan Köseoğlu, ters dönen otomobilde sıkışıp kaldı. Yardım çığlıklarını kimseye duyuramayan Köseoğlu, çaresiz kazanın fark edilmesini ve kurtarılmayı beklemeye başladı. Pazar günü, oğluyla birlikte toprak almak için traktörüyle dere yatağına inen çiftçi , durumu fark edince, sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Kazadan 16 saat sonra sıkıştığı yerden kurtarılan Dilara Köseoğlu, 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'O SUYU ELLERİMLE VERECEĞİM'
İlçeye bağlı Arkat Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Mehmet Aslan (51) yaşamla ölüm arasındaki o anları SABAH'a anlattı: "Otomobilin yanına gittiğimde içinde bir kadın olduğunu gördüm. Göz göze geldik. Önce 'Bir şeyin var mı?' diye sordum. 'Belim çok ağrıyor' cevabını verdi. Ardından 'Arabada senden başka kimse var mıydı?' diye sordum. 'Yok' dedi ve su istedi.

Ben de, 'İç kanaman olabilir, su yok' diyerek vermedim. Hemen 112'yi ve polisi arayıp, yardım istedim. Onlar gelinceye kadar da 'bilincini kaybetmesin' diye sürekli konuşturmaya çalıştım. Biz toprak almak için oradan geçmeseydik, kimse onu bulamazdı. Çünkü normalde oradan kimse geçmez. O manzara gözümün önünden gitmiyor. İyileşmesi için gece-gündüz dua ediyorum. İnşallah sağlığına kavuşur. İyileştiğinde ziyaretine gideceğim ve istediği ancak 'iç kanama' riski nedeniyle veremediğim suyu ellerimle vereceğim."

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Hayat kurtaran çiftçi, Sabah’a konuştu: Su istedi, ‘iç kanaman olabilir’ dedim vermedim
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