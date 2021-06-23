Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık SABAH'a konuştu: 50 milyon liralık bir bütçe ile buradayız

Türk Kızılay dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara umut oluyor. Türk Kızılay olarak 57 ülkeye ulaştıklarını ifade eden Kınık, "Kovid nedeniyle Hindistan'a insani yardım malzemeleri gönderiyoruz. Somali'de her gün 3 bini aşkın insana aşevlerimizden yemek çıkarıyoruz. Yemen'den Afganistan'da, Bangladeş'te Güney Sudan'da Filistin, Kudüs Sofya, Üsküp'te çalışmalarımızı yürütüyoruz. Afrika'da su tesisi projelerimiz var. Suriye 'de 3 bin personelimiz çalışıyor. Sağlıktan içme suyunu, gıdan barınmaya, psikososyal desteğe kadar çok boyutlu programlarımız var" dedi. Kınık, Gazze'nin en büyük yardım merkezinin Türk Kızılay'ın desteğiyle açıldığını belirtti. İsrail'in son saldırılarının Gazze için en kötüsü olduğu söyleyen Kınık, saldırılar sonucunda su ve elektrik şebekelerinin tahrip olduğuna ve binlerce Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekti.
SALDIRILARDA 220 ÇOCUK YETİM KALDI
Son saldırıda şehrin merkezi yerlerinin hedef alındığını söyleyen Kınık, "Bazı kullanılan bombalar özellikle evleri delip tamamen çökerten bombalar ve bunlar can kaybını artırmış. Son saldırılardı 261 kişi hayatını kaybetti, 2 bin tane de yaralı var. Yaralıların 600'ü çocuk. Son saldırıda yaralanmış çok çocuk ziyaret ettim. Yürüyemeyen, kaslarını kontrol edemeyen hayatını engelli olarak sürdürecek çocukları gördüm. 220 çocuk yetim kaldı. Onların da korunmaya alınması gerekiyor. Emel yetimhanesinde misafir ediyoruz. Emel yetimhanesi içindeki aşevi günlük 500 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Gazze'de Toplum merkezi açtık" diye konuştu.
MOLOZLAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
İsrail'in saldırıları sonucu şehir merkezinin enkaza döndüğünü ifade eden Kınık, "Yollar, içme suyu şebekeleri vurulmuş,400 bin kişiye temiz içme suyu verilemiyor. Enerji santralleri kesilmiş. Hastanelerde yaralılardan ve Kovid'den dolayı ciddi bir yoğunluk var. Afet üstüne afet gelmiş ama hızlı bir toparlanma süreci var. Enkazın yüzde 30'u kaldırılmış.400 bin ton molozdan110 bin ton moloz kaldırmışlar. O molozları da atmıyorlar. İçeriye demir, çimento gibi malzemelerin girişi yasak olduğu için molozlar ayrıştırılıp yeniden kullanmak için geri dönüştürüyorlar. Bu konuda seferberlik var. Bin 500 ev yılıkmış 22 bini aşkın ev oturulamaz durumda. 180'e yakın okul, sağlık merkezleri yıkılmış kullanılamaz durumda. Evlerin tekrar inşa edilmesi lazım. Evleri yıkılan insanlar BM'nin çalışma ajansı da barınıyorlar. Onlara aşevlerimizden yemek verip onlara destek sağlıyoruz. Bir taraftan da psikososyal destek sağlanması için çalışıyoruz" dedi.
50 MİLYON LİRALIK BÜTÇE
Filistin'e yapılacak yardımlar ile ilgili Kınık şunları söyledi: "Filistin yaralı uzat elini kampanyamız vardı. Bu kampanya çerçevesinde bağışçılarımızdan aldığımız güçle yaklaşık 50 milyon liralık bir bütçe ile burada bir yardım organizasyonu yapıyoruz.
22 ambulans Gazze için tedarik ediliyor. Tıbbi sağlık malzemelerin sağlanması, evleri yıkılanlara kira yardımı, eşya, temel malzemeler sağlanması, evlerin yeniden inşa edilmesi gibi konularda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Filistin'e çok boyutlu onlara dirençlilik kazandıracak onlara şerefli ve onurlu bir hayat oluşturabilecekleri uzun soluklu projeler geliştiriyoruz"