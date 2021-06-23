Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık SABAH'a konuştu: 50 milyon liralık bir bütçe ile buradayız

MOLOZLAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

İsrail'in saldırıları sonucu şehir merkezinin enkaza döndüğünü ifade eden Kınık, "Yollar, içme suyu şebekeleri vurulmuş,400 bin kişiye temiz içme suyu verilemiyor. Enerji santralleri kesilmiş. Hastanelerde yaralılardan ve Kovid'den dolayı ciddi bir yoğunluk var. Afet üstüne afet gelmiş ama hızlı bir toparlanma süreci var. Enkazın yüzde 30'u kaldırılmış.400 bin ton molozdan110 bin ton moloz kaldırmışlar. O molozları da atmıyorlar. İçeriye demir, çimento gibi malzemelerin girişi yasak olduğu için molozlar ayrıştırılıp yeniden kullanmak için geri dönüştürüyorlar. Bu konuda seferberlik var. Bin 500 ev yılıkmış 22 bini aşkın ev oturulamaz durumda. 180'e yakın okul, sağlık merkezleri yıkılmış kullanılamaz durumda. Evlerin tekrar inşa edilmesi lazım. Evleri yıkılan insanlar BM'nin çalışma ajansı da barınıyorlar. Onlara aşevlerimizden yemek verip onlara destek sağlıyoruz. Bir taraftan da psikososyal destek sağlanması için çalışıyoruz" dedi.



50 MİLYON LİRALIK BÜTÇE

Filistin'e yapılacak yardımlar ile ilgili Kınık şunları söyledi: "Filistin yaralı uzat elini kampanyamız vardı. Bu kampanya çerçevesinde bağışçılarımızdan aldığımız güçle yaklaşık 50 milyon liralık bir bütçe ile burada bir yardım organizasyonu yapıyoruz.

22 ambulans Gazze için tedarik ediliyor. Tıbbi sağlık malzemelerin sağlanması, evleri yıkılanlara kira yardımı, eşya, temel malzemeler sağlanması, evlerin yeniden inşa edilmesi gibi konularda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Filistin'e çok boyutlu onlara dirençlilik kazandıracak onlara şerefli ve onurlu bir hayat oluşturabilecekleri uzun soluklu projeler geliştiriyoruz"