100 binlik şirkete 50 milyonluk ihale verildi

Esenyurt Belediyesi
'nde yapılan bir kaldırım ihalesinde yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Belediyenin 5 Nisan'da açtığı 50 milyon liralık ihale için 15 firma teklifte bulunurken 6 firma 'dosya eksikliği' gerekçesiyle saf dışı bırakıldı. İhaleyi, daha düşük teklif sunan firmalar yerine 41 milyon 976 bin 667 liralık teklif veren ASM Altyapı San
. Müh. A.Ş. firması kazandı. İhaleyi istediği firmaya vermek için ilginç bir yöntem izleyen belediye, şartnameye firmalar için puan sistemi ekletti. İhalede, 39 milyon lira ile en düşük teklifi veren firma, belediyenin puantaj sistemiyle birlikte en yüksek teklif veren firma oldu. İhaleyi kazanan 100 bin TL sermaye ile kurulan firma ise bu sistem sayesinde 43 milyon 80 bin 432 lira ile 'en düşük teklif veren firma' haline getirildi. Mağdurlar itirazda bulundu.