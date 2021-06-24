Denizli’de hayvan katliamı: 20 köpek yavrusunu çuvala koyup ağzını bağladıktan sonra dereye attılar

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzmek için Bakırlı Deresi'ne giden 3 çocuk, suda ağzı bağlanmış şekilde iki çuval fark etti. Çocuklar, karaya çıkarıp iplerini çözdükleri çuvallardaki 20 köpek yavrusunun öldüğünü gördü. Çuvallara, ağırlık yapıp suya batması için taş konulduğu görüldü. Çocuklar, haber verdikleri aileleriyle birlikte köpekleri gömdü.



İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, mahallelinin ifadelerine başvurup, köpekleri suya atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"İNSAN OLAN BUNU YAPAMAZ"



Sabah'a konuşan Yuvaköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Gündoğdu, "Bunu yapan insan olamaz. Büyük bir vicdansızlık. Bizim köyden köpek sürüsü olan ve çok sayıda köpeği olan kimse yok. Bizim köyden kimse bunu yapmaz. Komşu köylerden birileri gelip atmış olabilir diye tahmin ediyorum. Tahminince köprünün üzerine çıkıp ağzını bağladıkları çuvalları dereye atmışlar. Boğulmaları için de içine taş bağlanmış. Yüzmek için dereye giden çocuklar çuvalları fark etmiş. Durum jandarmaya haber verildi. Soruşturma başlatıldı. Çuvalları attıkları yerdeki su derinliği yaklaşık 1 metre. Canlı canlı atıp hayvanları katletmişler. İnsan bir kuşun kanadı kırılsa insan üzülüyor. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorlar aklım almıyor" dedi.