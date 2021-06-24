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Giriş Tarihi: 24.6.2021 21:05

Denizli’de hayvan katliamı: 20 köpek yavrusunu çuvala koyup ağzını bağladıktan sonra dereye attılar

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli’de hayvan katliamı: 20 köpek yavrusunu çuvala koyup ağzını bağladıktan sonra dereye attılar

Denizli’de yüzmek için dereye giden çocuklar tarafından suda içinde 20 tane köpek yavrusu ve taşların olduğu iki çuval bulundu. Jandarma ağzı bağlanarak köprüden dereye atıp canlı canlı köpek yavrularını öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzmek için Bakırlı Deresi'ne giden 3 çocuk, suda ağzı bağlanmış şekilde iki çuval fark etti. Çocuklar, karaya çıkarıp iplerini çözdükleri çuvallardaki 20 köpek yavrusunun öldüğünü gördü. Çuvallara, ağırlık yapıp suya batması için taş konulduğu görüldü. Çocuklar, haber verdikleri aileleriyle birlikte köpekleri gömdü.


İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, mahallelinin ifadelerine başvurup, köpekleri suya atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"İNSAN OLAN BUNU YAPAMAZ"

Sabah'a konuşan Yuvaköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Gündoğdu, "Bunu yapan insan olamaz. Büyük bir vicdansızlık. Bizim köyden köpek sürüsü olan ve çok sayıda köpeği olan kimse yok. Bizim köyden kimse bunu yapmaz. Komşu köylerden birileri gelip atmış olabilir diye tahmin ediyorum. Tahminince köprünün üzerine çıkıp ağzını bağladıkları çuvalları dereye atmışlar. Boğulmaları için de içine taş bağlanmış. Yüzmek için dereye giden çocuklar çuvalları fark etmiş. Durum jandarmaya haber verildi. Soruşturma başlatıldı. Çuvalları attıkları yerdeki su derinliği yaklaşık 1 metre. Canlı canlı atıp hayvanları katletmişler. İnsan bir kuşun kanadı kırılsa insan üzülüyor. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorlar aklım almıyor" dedi.

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Denizli’de hayvan katliamı: 20 köpek yavrusunu çuvala koyup ağzını bağladıktan sonra dereye attılar
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