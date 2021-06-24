Gülnar'da aile faciası: karı-koca ölü bulundu

Mersin'in Gülnar İlçesinde 1,5 yıl önce evlenen ve aralarında geçimsizlik olduğu öğrenilen çift ağılda ölü bulundu. Gülnar ilçesine bağlı Köseçobanlı (Alanboğaz) Mahallesi Kesik Mevkiinde keçi besleyerek geçimini sağlayan 1 çocuk sahibi Ahmet Ali (27) ve Kader (25) Tüzün çiftinden haber alamayan komşuları sabah saatlerinde durumu yakınlarına bildirdi.



Kapıyı açarak içeri giren yakınları Ahmet Ali Tüzün'ü tüfekle vurulmuş, Kader Tüzün'ü ise iple asılı, 15 aylık bebeği ise yatağında yatar vaziyette buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.