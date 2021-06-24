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Giriş Tarihi: 25.6.2021 00:29

Şanlıurfa'da bir kişi sokakta silahla vurulmuş halde bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da bir kişi sokakta silahla vurulmuş halde bulundu

Şanlıurfa’da sokakta yaralı bulunan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hacı Bayram Mahallesi'nde sokaktan geçen vatandaşlar yerde birini yaralı halde buldu.

Durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın silahla vurulduğu tespit etti. Ekiplerin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı O.K. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan O.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis Ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da bir kişi sokakta silahla vurulmuş halde bulundu
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