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Giriş Tarihi: 24.6.2021 19:40 Son Güncelleme: 24.6.2021 19:42

Steam yaz indirimleri 2021: Valve ile Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, saat kaçta?

Steam yaz indirimleri 2021: Valve ile Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, saat kaçta?

Valve şirketi tarafından kurulmuş olan dünya üzerindeki çok sayıda oyuncunun video oyunu aldığı ve bu oyunları oynadığı platform olan Steam belirli zaman aralıklarında popüler oyunların fiyatlarında indirime gidiyor. Bu kapsamda bilgisayarına indirerek oyun keyfi sürmek isteyen ancak yüksek fiyatlardan dolayı indirimleri bekleyen oyuncular Steam yaz indirimleri 2021’e ilişkin merakla Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, saat kaçta? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Steam yaz indirimleri 2021 detayları ve Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, saat kaçta? sorularının yanıtları.

Sayısı milyonları aşan video oyun dünyasında hem satış hem de söz konusu oyunların oynandığı platform olan Steam, belirli tarihler içerisinde seçili oyunlarda yüzde bazında indirimler yaparak oyuncuların daha ucuza oyun alabilmesine olanak tanıyor. Bu kapsamda oyuncular tarafından merakla beklenen Steam yaz indirimleri 2021 ile ilgili detaylar Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Steam yaz indirimleri 2021 ile ilgili merak edilen detaylar ve son dakika bilgileri şöyle;



STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Steam Database'te ortaya çıktığı üzere Steam'in yeni indirim dönemi 24 Haziran Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. İndirimlerin son tarihi ise 8 Temmuz olacak.



STEAM NEDİR?

Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen, bir dijital dağıtım, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan platformdur. Oyunların geniş çapta dağıtımı ve onlarla ilgili çoklu ortamların tamamen internet üzerinden yayılımı için kullanılmaktadır.

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Steam yaz indirimleri 2021: Valve ile Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, saat kaçta?
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