Steam yaz indirimleri 2021: Valve ile Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, saat kaçta?

Sayısı milyonları aşan video oyun dünyasında hem satış hem de söz konusu oyunların oynandığı platform olan Steam, belirli tarihler içerisinde seçili oyunlarda yüzde bazında indirimler yaparak oyuncuların daha ucuza oyun alabilmesine olanak tanıyor. Bu kapsamda oyuncular tarafından merakla beklenen Steam yaz indirimleri 2021 ile ilgili detaylar Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.
Steam yaz indirimleri 2021 ile ilgili merak edilen detaylar ve son dakika bilgileri şöyle;
Steam Database'te ortaya çıktığı üzere Steam'in yeni indirim dönemi 24 Haziran Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. İndirimlerin son tarihi ise 8 Temmuz olacak.
Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen, bir dijital dağıtım, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan platformdur. Oyunların geniş çapta dağıtımı ve onlarla ilgili çoklu ortamların tamamen internet üzerinden yayılımı için kullanılmaktadır.