Uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha

MERSİN
'DE, Ekvador
'dan gelen muz yüklü bir gemideki 5 konteyneri riskli olarak değerlendiren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gemiden indirerek, x-ray taraması yaptı. Şüpheli yoğunluğa rastlanan bir konteynerde, narkotik dedektör köpeklerle yapılan aramada, orta bölüme gizlenmiş 9 siyah çanta tespit edildi. Köpeklerin tepki verdiği çantalar açıldığında, 404 paket halinde 463 kilo kokain ele geçirildi. Bir önceki operasyonda yakalanan rekor miktardaki kokain ile birlikte, Mersin'de son bir haftada ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 763 kilograma ulaştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, sosyal medyadan emniyet güçlerini tebrik etti.