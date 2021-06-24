Zonguldak'ta 70 yaşındaki adam komşusunu silahla yaraladı

Olay, Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen 70 yaşındaki C.Ö. ile 35 yaşındaki Hasan G. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C. Ö. eline aldığı tüfek ile Hasan G.'ye üç el ateş açtı.