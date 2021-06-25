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Giriş Tarihi: 25.6.2021

Eşini öldüren koca, polisle girdiği çatışmada vuruldu

Eşini öldüren koca, polisle girdiği çatışmada vuruldu
Aksaray'da, eşi Yemen Akoda'yı (38) silahla öldüren Eşref Akoda (41), polis ekipleriyle çıkan çatışmada yaşamını yitirdi. Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak'ta dün sabah 07.00 sıralarında Eşref Akoda, evlerinin önündeki sokakta tartıştığı eşi Yemen Akoda'ya kurşun yağdırdı. Silah sesi üzerine, yakındaki emniyet müdürlüğü binasındaki polisler bölgeye geldi. İddiaya göre, polislerin üzerine de ateş açan Eşref Akoda, polislerle çıkan çatışmada yaralandı. Eşref Akoda ve Yemen Akoda, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Eşref ve Yemen Akoda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Eşini öldüren koca, polisle girdiği çatışmada vuruldu
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