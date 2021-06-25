İBB’nin ulaşıma zam talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi
(UKOME) haziran ayı toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 22.47'lik zam teklifi gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Bölge Müdürü Serdar
Yücel, UKOME'de daha önce bütün zamların aralık ayında yapılması kararı aldıklarını dile getirerek, teklifin aralık ayında görüşülmesini talep etti. Daha önce yüzde 35 zam yapıldığını hatırlatan Yücel, talep edilen zam oranının aynı zamanda Kovid-19 pandemisi döneminde halkı sıkıntıya sokabileceğini kaydetti. İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir
ise zam teklifinin salgın sebebiyle ertelenmiş bir düzenleme olduğunu belirtti.