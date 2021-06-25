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Giriş Tarihi: 25.6.2021 09:48 Son Güncelleme: 25.6.2021 09:49

Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Dr. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Osman Büyükşen ne doktoru? İşte hayatı

Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Dr. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Osman Büyükşen ne doktoru? İşte hayatı

Osman Büyükşen kimdir, ne doktoru soruları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye’nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı. Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen’in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı’nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürekleri burktu. İzleyiciler, annesinin katillerini bulmak için programa katılan Dr. Osman Büyükşen’in ne doktoru olduğunu merak ediyor. Peki, Müge Anlı'ya katılan Dr. Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen ne doktoru? İşte, anne ve babasının katilini arayan Dr. Osman Büyükşen'in hayatı

Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni olayları aydınlatmaya devam ediyor. Son olarak anne ve babasının katilini bulmak için programa katılan Dr. Osman Büyükşen ise izleyici kitlesinin bir hayli dikkatini çekti. 3 yıl önce öldürülen annesi Necla Büyükşen ve babası Metin Büyükşen cinayetinin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ve ekibi korkunç cinayeti çözmek için yoğun mesai harcarken, detaylar canlı yayında gelmeye devam ediyor. Bu noktada izleyiciler, Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Dr. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Osman Büyükşen ne doktoru sorularının yanıtını araştırıyor.

OSMAN BÜYÜKŞEN NE DOKTORU? İŞTE HAYATI

Osman Büyükşen geçtiğimiz gün yayınlanan programda canlı yayında sinir krizi geçirdi. Müge Anlı'yı bile gözyaşlarına boğan olay izleyicilerin yüreklerin burktu. Osman Büyükşen'in hayatı hakkında araştırmalar da artış gösterdi. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında ve ne doktoru soruları, programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte Osman Büyükşen'in hayatı

OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu.

İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.

OSMAN BÜYÜKŞEN NE DOKTORU?

Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Anne ve babasının katilini aramak için her yolu denediğini söyleyen Osman Büyükşen'in sözleri Müge Anlı'yı da ağlattı. Müge Anlı, Osman Büyükşen'e sarılarak acısını paylaştı.

Gözyaşlarına boğulan acılı evlat süreçle ilgili yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgilenen yetkililerin hatalar yaptığını ifade eden Büyükşen, "Ben her şeyi bırakıp annemin babamın katillerini aramak için istifa etmek istedim. Pandemi yüzünden istifa edemedim. Her şeyden vazgeçtim" dedi. Köydeki herkesin Muammer Büyüktorcan'dan korktuğunu belirten Osman Büyükşen, olayı köyde bilenlerin olduğunu iddia etti.

NECLA VE METİN BÜYÜKŞEN OLAYINDA SON DURUM

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın canlı yayınında işlenen Metin ve Necla Büyükşen olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Tek görgü tanıdığı kızları Büşra Büyükşen'in tavırlarının şüphe uyandırması canlı yayında konuşulurken Müge Anlı düşüncelerini dile getirdi.

Ailenin diğer akrabalarının öfkesi, fevri tavırları bulunurken cinayetle ilgili kızları Büşra'nın sesini çıkartmaması Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmadı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Dr. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Osman Büyükşen ne doktoru? İşte hayatı
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