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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA - Datça açıklarında korkutan deprem! Muğla ile Antalya’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
Giriş Tarihi: 26.6.2021 18:34 Son Güncelleme: 26.6.2021 18:34

SON DAKİKA - Datça açıklarında korkutan deprem! Muğla ile Antalya’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

SON DAKİKA - Datça açıklarında korkutan deprem! Muğla ile Antalya’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adı verilen bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Muğla Datça açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz Datça açıklarında saat 17.58'de 3.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: AKDENİZ'DE 3.2 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Muğla ve Antalya'da da hissedilen son dakika Akdeniz deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

DEPREMİN KONUMU

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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SON DAKİKA - Datça açıklarında korkutan deprem! Muğla ile Antalya’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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