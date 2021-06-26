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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Yeniden göz kamaştırıyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yeniden göz kamaştırıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen çalışmalar sonucu, kentin tarih ve turizmi açısından önemli yere sahip Fiskaya Şelalesi’nin yeniden akması sağlandı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun, sosyal medya buluşmalarında "Fiskaya'daki şelaleyi akar hale getireceğiz" müjdesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, proje kapsamında, şelalenin tekrardan eski görünümüne ve akar hale getirilmesi için yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Fiskaya Şelalesi'nin sit alanı içinde yer alması nedeniyle çalışmalarını hassasiyetle yürüten DİSKİ, alt kısımda bulunan 85 tonluk biriktirme havuzundaki suyu saniyede 80 litre devridaimlik pompa ile şelaleyi tekrar akar hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür, tarih ve turizmi açısından büyük öneme sahip Fiskaya Şelalesi'ni eski görünümüne kavuşturmasıyla Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi'yle bütünlük oluşturarak muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

SEYİR TERASI DA YENİLENECEK
Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Fiskaya Şelalesi yeniden akıyor. Şehrimizin her bir köşesini, her bir değerini eski güzel günlerine kavuşturmak için gündüz gece demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Şelale ile bütünlük arz eden seyir terasıyla ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın hazırladığı proje, Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, proje kapsamında Fiskaya Şelalesi'nin üst kısmında eskiyen seyir terasını yenileyecek.

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Yeniden göz kamaştırıyor
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