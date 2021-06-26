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Giriş Tarihi: 26.6.2021 20:01

Yürüyüş yapmak isteyen LGBT’lilere polis izin vermedi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yürüyüş yapmak isteyen LGBT’lilere polis izin vermedi

İstanbul Beyoğlu’nda "LGBT Onur Haftası" kapsamında Kaymakamlık tarafından yasaklanmasına rağmen yürüyüş için toplananlara polis müdahale etti.

İstiklal Caddesi'nde farklı noktalarda bir araya gelen LGBT'li grup yürümek istedi. Gösteri ve yürüyüşlerin yasaklanması ve İstiklal Caddesi'nin boşaltılmasına rağmen grupların yürüyüşüne polis izin vermedi. Mis Sokak üzerinde LGBT bayrakları açarak slogan atan eylemcilere, İstanbul Valiliği'nin yasağını hatırlatan polis müdahale etti.


İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokakların polis bariyerleriyle kapatılması nedeniyle grup üyeleri, Tarlabaşı'na yöneldi. Polis, bazı eylemciler gözaltına aldı. Eylemciler Tünel Meydanı'nda bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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Yürüyüş yapmak isteyen LGBT’lilere polis izin vermedi
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