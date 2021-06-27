Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı; 1 gözaltı

Ankara'da denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan bir kişi, polis uygulama noktasına tabancayla ateş açtı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri çerçevesinde, Mamak ilçesine bağlı Tıp Fakültesi Caddesinde uygulama noktası oluşturdu. Kontrol noktasında denetim gerçekleştiren ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yolda gördükleri bir vatandaşı durdurmak istedi. Şüpheli, polisin "dur" ihtarına uymayarak yanında bulundurduğu tabancayla kontrol noktasına ateş etti. Şüphelinin silahından çıkan kurşun polis aracına isabet ederken, olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. Bunun üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı.

"Dur" ihtarına uymadı, polis kontrol noktasına silahla ateş açtı | Video

SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Yaşanan olay sonrasında bölgeye çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele ekibi sevk edildi. Bölgeye giriş-çıkışa kapatan ekipler, saldırganın yakalanması için detaylı arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda, saldırgan ateş ettiği tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" İDDİASI

Ayrıca, polisin "dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasına ateş eden ve olay yerinden kaçan şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.