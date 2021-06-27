Tüpün hortumunu kesip çakmak çaktı! Şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var

İzmir'deki olay, saat 18.30 sıralarında Çınartepe Mahallesi 2644/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz gün tartıştığı eşi tarafından terk edilen ve bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Barış A., evde yalnız olduğu sırada mutfak tüpünün hortumunu kesti; ardından çakmak çaktı. Tüpten sızan gazın alev almasıyla evde büyük bir patlama meydana geldi. Büyük korku uyandıran patlamayı duyan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de meydana gelen yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle dairedeki camların patladığı, demir korkulukların ise yerinden fırladığı görüldü.