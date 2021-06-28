CHP’li başkanın çıkarttığı işçiler için “hain -hırsız” açıklaması polemik yarattı

2019 seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz yaklaşık 3 bin kişinin işine son veren Adana'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın geçtiğimiz hafta bir açılışta, "Hırsız adamla, hain adamla beni işim olmaz" diyerek açıklama yapması polemik yarattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ise, 'hırsız' polemiğine sosyal medya hesabından cevap verdi. Sözlü, "Çukobirlik'in arsızı, Seyhan Belediyesi'nin hırsızı. Büyükşehir'in bahtsız evladı Emrah. Her gün çalışan emekçilere hırsız, hain diyerek suçunu başkalarına atabilirsin. Sayılı gün çabuk geçer, hazır miras çabuk biter" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, bu kez sosyal medyada yaptığı açıklamayla Sözlü'nün sözlerine yanıt verdi. Karalar, şunları kaydetti: "Tufanbeyli'de kelimesi kelimesine bu sözü söylediğim için, bana tweet atanlara soruyorum: Buna itirazınız mı var? Sizin çalışmayan adamla, hain adamla, hırsız adamla işiniz olur mu? Siz ne yaparsanız yapın bizi bölemeyeceksiniz. CHP, MHP, İYİ Parti, AKP demeden, çalışan, namuslu, vatanını seven herkesle el ele çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."