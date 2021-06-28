Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri CHP’li başkanın çıkarttığı işçiler için “hain -hırsız” açıklaması polemik yarattı
Giriş Tarihi: 28.6.2021 19:09

CHP’li başkanın çıkarttığı işçiler için “hain -hırsız” açıklaması polemik yarattı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CHP’li başkanın çıkarttığı işçiler için “hain -hırsız” açıklaması polemik yarattı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar ile geçmiş dönem başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü arasında, Karalar döneminde işten çıkartılan 3 bin işçi üzerinden 'hırsız', 'hain' tartışması çıktı. Karalar ile Sözlü, sosyal medya hesaplarından birbirlerine suçlamalarda bulundu.

2019 seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz yaklaşık 3 bin kişinin işine son veren Adana'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın geçtiğimiz hafta bir açılışta, "Hırsız adamla, hain adamla beni işim olmaz" diyerek açıklama yapması polemik yarattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ise, 'hırsız' polemiğine sosyal medya hesabından cevap verdi. Sözlü, "Çukobirlik'in arsızı, Seyhan Belediyesi'nin hırsızı. Büyükşehir'in bahtsız evladı Emrah. Her gün çalışan emekçilere hırsız, hain diyerek suçunu başkalarına atabilirsin. Sayılı gün çabuk geçer, hazır miras çabuk biter" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, bu kez sosyal medyada yaptığı açıklamayla Sözlü'nün sözlerine yanıt verdi. Karalar, şunları kaydetti: "Tufanbeyli'de kelimesi kelimesine bu sözü söylediğim için, bana tweet atanlara soruyorum: Buna itirazınız mı var? Sizin çalışmayan adamla, hain adamla, hırsız adamla işiniz olur mu? Siz ne yaparsanız yapın bizi bölemeyeceksiniz. CHP, MHP, İYİ Parti, AKP demeden, çalışan, namuslu, vatanını seven herkesle el ele çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li başkanın çıkarttığı işçiler için “hain -hırsız” açıklaması polemik yarattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA