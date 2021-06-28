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Giriş Tarihi: 28.6.2021 09:25

Sıcaktan kaçan Çıldır’a girdi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Sıcaktan kaçan Çıldır’a girdi

Kışın tamamen donan ve eşsiz güzelliği ile binlerce turisti ağırlayan Çıldır Gölü, bunaltıcı sıcaklarda da serinlemek için kullanılıyor. Hafta sonu yüzlerce Karslı, bunaltıcı sıcak havalarda kendileri Çıldır’ın erin sularına bıraktı.

Tarihin en sıcak yaz aylarını yaşayan Doğu Anadolu Bölgesinde havalar 30 derecenin altına düşmezken, yer yer sıcaklıklar 39 derecelere kadar çıktı.

En bunaltıcı yazını yaşayan Karslılarda serinlemek için Çıldır Gölüne akın etti. Ardahan ve Kars arsında kalan Çıldır Gölü, kış aylarında tamamen donarak eşsiz güzellikler ortaya çıkarıyor. Kış aylarında binlerce insanın fotoğraf ve atlı kızak yapmak için geldiği Çıldır, bu defa serinlemek için kullanıldı. Hafta sonu yüzlerce vatandaş, bunaltıcı sıcaklardan kaçarak Çıldır'ın kenarına geldi. Yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar Kütük Ev bölgesi olarak tabir edilen alanda önce Çam Ağaçlarının arsında serinliyor sonra kendilerini Çıldır'ın buz gibi sularına bırakıyor.

Kars'tan serinlemek için Çıldır Gölü'ne girdiklerini ifade eden vatandaşlar, "Geçen yıla göre hava sıcaklığı daha fazla, serinlemek için, çimmek için buraya geliyoruz. Bu yıl geçen sıcaklıktan dolayı kendimizi serinlemek için Çıldır Gölü'ne attık. Göle yer altım kaynaklarından çıkan sularla besleniyor. Yüzdüğünüz zaman o su salyası gibi durumlar oluşmuyor. Yosun yok, daha güzel, daha serin" diye konuştular.

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Sıcaktan kaçan Çıldır’a girdi
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