Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021- 2022 Üniversiteler açılacak mı, hangi tarihte açılıyor?

Üniversitelerin açılma tarihi son günlerde binlerce kişinin gündemine geliyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu gerçekleşiyor. Üniversiteye yeni başlayacak olanlar ve eğitimlerine devam eden öğrenciler üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Vaka sayılarındaki azalış sebebiyle pek çok konuda rahatlamaya gidilirken okulların ve üniversitelerin de yeni dönemde yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021- 2022 Üniversiteler açılacak mı, hangi tarihte?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılına 13 Eylül'de başlanacağını ve eğitimin yüz yüze olacağını duyurdu.
2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle birlikte okulların kapanış tarihi de araştırma konusu oldu. Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar gibi 2 Temmuz'da kapanacak. 3 Temmuz-13 Eylül arası üniversiteler için yaz tatili olacak.
Dolayısıyla Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı üniversitelerde 13 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kayıt işlemleri, 4 Ağustos'ta YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben Ağustos ayı içinde tamamlanacak. Öğrencilerin yurt başvuruları ve kayıtları da Ağustos'a kadar tamamlanmış olacak.
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