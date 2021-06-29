Marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Bugün Bakkallar ve A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaça kadar açık? 29 Haziran saatleri

Market çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu iki farklı şekilde düzenlenmişti. Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağının tamamıyla kaldırılacağı ve kıstılamların birçoğunun sona ereceği açıklandı. 1 Temmuzda kalkacak kısıtlamalar arasında market çalışma saatleri de yer alıyor. Peki, bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, bakkallar ve A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketler başta olmak üzere, 29 Haziran itibarıyla market çalışma saatleri...

MARKETLER BUGÜN KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Genelgeye göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günü marketler, 10.00 - 17.00 arasında hizmet verirken yasağın olmadığı pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise marketler bundan farklı bir saat diliminde hizmet veriyor.

İşte, 28 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları