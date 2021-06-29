Zonguldak
'ın Ereğli
ilçesinde dün meydana gelen olayda, 56 yaşındaki İbrahim Taş
, kızı ile birlikte Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir anda yere yığıldı. Başını yere çarpan Taş, bilincini yitirdi. Babasının yere düşmesi ile neye uğradığını şaşıran genç kız çevredekilerden yardım istedi. O sırada oradan geçen polis memuru Niyazi Can
ile bir vatandaş, kalbi duran Taş'ı suni teneffüs ve kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı. Bu sırada genç kız ise babasının başucunda "Ne olur ölme baba!" diye haykırarak gözyaşı döktü. Bir yandan da telefonla konuştuğu yakınından durumu anlatarak yardım istedi. Olay sırasında oradan geçmekte olan Türk Metal Sendikası
Şube Başkanı Yakup Yılmaz
da, endişeli gözlerle olayı izledi. Çok geçmeden olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Taş'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ambulans içinde de kalp masajı yapılan İbrahim Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.