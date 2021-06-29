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Giriş Tarihi: 29.6.2021

Ne olur ölme baba!

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Ne olur ölme baba!

Yolda yürüdüğü sırada yere yığılan İbrahim Taş’ı polis memuru ile bir vatandaş hayata döndürmeye çalıştı. Bu sırada Taş’ın kızı ise, ‘Ne olur ölme baba!’ diye gözyaşı döktü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün meydana gelen olayda, 56 yaşındaki İbrahim Taş, kızı ile birlikte Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir anda yere yığıldı. Başını yere çarpan Taş, bilincini yitirdi. Babasının yere düşmesi ile neye uğradığını şaşıran genç kız çevredekilerden yardım istedi. O sırada oradan geçen polis memuru Niyazi Can ile bir vatandaş, kalbi duran Taş'ı suni teneffüs ve kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı. Bu sırada genç kız ise babasının başucunda "Ne olur ölme baba!" diye haykırarak gözyaşı döktü. Bir yandan da telefonla konuştuğu yakınından durumu anlatarak yardım istedi. Olay sırasında oradan geçmekte olan Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Yakup Yılmaz da, endişeli gözlerle olayı izledi. Çok geçmeden olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Taş'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ambulans içinde de kalp masajı yapılan İbrahim Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Ne olur ölme baba!
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