MEHMET AYDIN NEDEN TESLİM OLDU VE NEREDE YAKALANDI?

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dün yayınladığı videonun ardından Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polis karakoluna teslim oldu. Binlerce kişiyi saadet zinciri yöntemi ile dolandıran Mehmet Aydın yurt dışına kaçmış, hakkında 'Kırmızı' bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u yurt dışındaki lüks hayatı ile dikkat çekmişti.

DÜN VİDEO YAYINLADI, BUGÜN TESLİM OLDU

Mehmet Aydın dün gece sürpriz bir şekilde video yayınlayarak Türk yargısına teslim olacağını, dolandırıcılık gibi bir amacının olmadığını,, işlerin büyümesi ile kontrolden çıktığını öne sürdü.

Mehmet Aydın videoda şu ifadeleri kullandı:

Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.

Tosuncuk, videonun ardından Brezilya'da Sao Paulo kentinde teslim oldu.