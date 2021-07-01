Edinilen son dakika bilgisine göre, Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, yetkililere teslim oldu. Böylelikle, yanıtı merak edilen Mehmet Aydın yakalandı mı sorusu cevap buldu. Çiftlik Bank adı altında bir saadet zinciri oluşturan ve milyarlarca lirayı dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, kırmızı bültenle aranıyordu. Geçtiğimiz günlerde bir video çeken Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye teslim olacağını belirtmişti.
Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, yurt dışında bir ülkede teslim oldu. Peki, Tosuncuk lakaplı nerede, hangi ülkede yakalandı? Mehmet Aydın neden teslim oldu?
İşte detaylar...
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dün yayınladığı videonun ardından Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polis karakoluna teslim oldu. Binlerce kişiyi saadet zinciri yöntemi ile dolandıran Mehmet Aydın yurt dışına kaçmış, hakkında 'Kırmızı' bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u yurt dışındaki lüks hayatı ile dikkat çekmişti.
DÜN VİDEO YAYINLADI, BUGÜN TESLİM OLDU
Mehmet Aydın dün gece sürpriz bir şekilde video yayınlayarak Türk yargısına teslim olacağını, dolandırıcılık gibi bir amacının olmadığını,, işlerin büyümesi ile kontrolden çıktığını öne sürdü.
Mehmet Aydın videoda şu ifadeleri kullandı:
Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.
Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.
Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.
Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.
Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.
Tosuncuk, videonun ardından Brezilya'da Sao Paulo kentinde teslim oldu.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Interpol'ün "Most Wanted" yani "en çok aranan" listesine girmişti.
Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracalığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.