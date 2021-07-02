Restorasyonu biten Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Türkiye
'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı, 5 yıldan uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
'un katılımıyla yeniden ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geçen sene biz sezonu yaklaşık 16 milyon turist ve 12 milyar dolar
la kapatmıştık. Bu sene de dediğim koşullarda çok ciddi bir değişiklik olmazsa, tekrar bir virüs dalgası gelmezse 25 milyon turist ve 20 milyar doların üzerinde gelirle kapatırız diye düşünüyorum" dedi.