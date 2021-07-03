Kadın şüpheli öyle bir şey yaptı ki! Kameralara yakalandı

İki paket kalpli mum, iyi doğdun yazısı iki tane de gelin volkanı almışlar. Hepsini toplasanız 80 lira etmeyecek bir ürün. Amaçları nedir bilmiyorum, bir kişinin kimlik tespitleri yapıldı, diğerlerinin de çalışması yapılıyor. Hepsinden şikâyetçiyim, bana verdikleri zarar 80-100 lira ufak bir rakam olabilir ama belki yarın başkasına bin lira, iki bin lira zarar verecekler." dedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin şüpheliler üzerinde yaptığı arama çalışması devam ediyor.