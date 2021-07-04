Günlerdir suda olduğu düşünülüyor! Gediz Nehri'nde erkek cesedi bulundu

2 GÜNDÜR SUDA OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince Argaç'ın cesedi karaya çıkarılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre cesedin yaklaşık 2 gündür suda olduğu belirtildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.