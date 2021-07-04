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Giriş Tarihi: 4.7.2021 10:09 Son Güncelleme: 4.7.2021 10:17

Yola atılıp Jaguarla ezilmişti: Çifte cinayetin sırrı çözüldü!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yola atılıp Jaguarla ezilmişti: Çifte cinayetin sırrı çözüldü!

İstanbul Büyükçekmece’de aralarında gönül ilişkisi olan Gökhan Denli’nin silahla öldürülüp yanındaki Adalet Bike’nin de kaçırıldıktan sonra yola atılıp araçla ezilerek öldürülmesi olayıyla ilgili Bike’nin eşinin de arasında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Adalet Bike’nin eşi  Mahmut B. olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Emniyetteki ilk ifadesinde eşinin telefonunda aşk mesajlarını gördüğünü ve sevgilisiyle buluştuğu sırada olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesinde 21 Haziran gecesi Gökhan Denli (30) ile Adalet Bike, parkın yanında otomobilde sohbet ederken, arkalarına Jaguar bir otomobil yanaştı. İddiaya göre otomobilden inen 3 kişi bir süre tartıştıkları Denli'yi defalarca bıçakladıktan sonra tabancayla öldürdü. Adalet Bike'yi zorla otomobile bindiren saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Adalet Bike'nin cesedi de olaydan birkaç saat sonra D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında bulundu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, yol kenarında kaza yapmış olarak bulduğu Jaguar otomobili incelemeye almıştı. Evli ve 1 çocuk annesi Adalet Bike ve Denli'nin gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilirken, saldırganların kimliklerini de kamera görüntülerinden yola çıkarak tespit edildi. Çifte cinayeti, Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınpederi ve 2 kayınbiraderinin işlediği belirlendi.

ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇMİŞLER

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesetler üzerinde inceleme yapıldı. İncelemelerde, Adalet Bike'nin otomobilden atıldıktan sonra saldırganlar tarafından olayda kullandıkları Jaguar otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlendi. Saldırganların da Denli ve Adalet Bike buluşma bilgisini, Bike'nin bir akrabasından alarak olay yerine gittikleri yönünde bilgilere ulaşıldı.

EŞİ "OLAYI BEN GERÇEKLEŞTİRDİM" DEDİ

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliler Mahmut B., Fırat B. ve Furkan Ö.'yü Bahçelievler'de saklandıkları adreste gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Adalet Bike'nin eşi olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve olayda kullandığı silahı D100 kenarında bir yere attığını söyledi.

"AŞK MESAJLARINI GÖRDÜM BULUŞUNCA ÖLDÜRDÜM"

Emniyette verdiği ilk ifadesinde eşinin telefonunda aşk mesajları gördüğünü ve sevgilisi ile buluştukları sırada olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yola atılıp Jaguarla ezilmişti: Çifte cinayetin sırrı çözüldü!
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