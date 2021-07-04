Yola atılıp Jaguarla ezilmişti: Çifte cinayetin sırrı çözüldü!

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesinde 21 Haziran gecesi Gökhan Denli (30) ile Adalet Bike, parkın yanında otomobilde sohbet ederken, arkalarına Jaguar bir otomobil yanaştı. İddiaya göre otomobilden inen 3 kişi bir süre tartıştıkları Denli'yi defalarca bıçakladıktan sonra tabancayla öldürdü. Adalet Bike'yi zorla otomobile bindiren saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Adalet Bike'nin cesedi de olaydan birkaç saat sonra D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında bulundu.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, yol kenarında kaza yapmış olarak bulduğu Jaguar otomobili incelemeye almıştı. Evli ve 1 çocuk annesi Adalet Bike ve Denli'nin gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilirken, saldırganların kimliklerini de kamera görüntülerinden yola çıkarak tespit edildi. Çifte cinayeti, Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınpederi ve 2 kayınbiraderinin işlediği belirlendi.
ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇMİŞLER
Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesetler üzerinde inceleme yapıldı. İncelemelerde, Adalet Bike'nin otomobilden atıldıktan sonra saldırganlar tarafından olayda kullandıkları Jaguar otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlendi. Saldırganların da Denli ve Adalet Bike buluşma bilgisini, Bike'nin bir akrabasından alarak olay yerine gittikleri yönünde bilgilere ulaşıldı.
EŞİ "OLAYI BEN GERÇEKLEŞTİRDİM" DEDİ
Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliler Mahmut B., Fırat B. ve Furkan Ö.'yü Bahçelievler'de saklandıkları adreste gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Adalet Bike'nin eşi olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve olayda kullandığı silahı D100 kenarında bir yere attığını söyledi.
"AŞK MESAJLARINI GÖRDÜM BULUŞUNCA ÖLDÜRDÜM"
Emniyette verdiği ilk ifadesinde eşinin telefonunda aşk mesajları gördüğünü ve sevgilisi ile buluştukları sırada olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.