İnce bağırsaktan yeni mide yapıldı

Hastalıkla ilgili ilk belirtilerin yutkunma zorluğu, devamında ise kusma ile kendini gösterdiğini ifade eden 42 yaşındaki Zarif Hacıküçük; "Yediklerim mideme inmiyordu. Ne yesem çıkarıyordum. Hastaneye bu şikayetle başvurdum" dedi. Gastroenteroloji polikliniğinde gerçekleştirilen Zarif Hacıküçük'e radyolojik, endoskopik ve patolojik tetkikler sonucu mide kanseri tanısı kondu.

Mide kanseri nedeniyle hastaya laparoskopik "total gastrektomi lenf nodu diseksiyonu" ameliyatı yapıldığını söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Soykurt, "Tümör midenin içini, dışını ve mideyi besleyen ana damarı kaplamıştı. Hastanın sağlığına kavuşması tümörün tamamen çıkarılmasına bağlıydı. Bu yönde riskli bir ameliyat gerçekleştirildi. Başarılı bir operasyonla midenin tümü ve çevresindeki lenf nodları çıkarıldı. İnce bağırsağın bir bölümü ile yeni bir mide oluşturularak, yemek borusuna bağlandı. İleri laparoskopik cerrahi deneyim gerektiren bir ameliyattı. Hastanemizde tanı ve tedavi için gerekli tüm donanımın bulunması hastamızın kısa sürede sağlığına kavuşmasına büyük katkı sağladı" dedi.