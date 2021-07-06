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Giriş Tarihi: 6.7.2021 18:38 Son Güncelleme: 6.7.2021 18:38

Küçükçekmece'de korkunç olay! Beton pompasının altında kalan kadın ağır yaralandı

AA
Küçükçekmece'de korkunç olay! Beton pompasının altında kalan kadın ağır yaralandı

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçtiği sırada beton pompasının altında kalan bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, bacağı kopan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Mahallesi İkitelli Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya A, bu sırada Sefaköy istikametine gitmekte olan M.Ç.'nin kullandığı beton pompasının altında kaldı. Vatandaşların uyarısıyla beton pompasının şoförü aracı durdurdu.

KADININ BACAĞI KOPTU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, bacağı kopan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Polis ekiplerince gözaltına alınan şoför, emniyete götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Küçükçekmece'de korkunç olay! Beton pompasının altında kalan kadın ağır yaralandı
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