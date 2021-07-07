18 yıl sonra çözülmüştü! Vahşi cinayetin altından yasak aşk çıktı



Mustafa Yılmaz

TAHLİYE TALEP ETTİLER

Sanıklar Ali Saplan, Rüstem Saplan ile İ.K., N.T. ve O.K.. savunmalarında üzerine atılı suçu işlemediklerini ve suçsuz olduklarını ifade ederek tahliyelerini talep etti. Tutuklu sanıklardan Süleyman Saplan'ın ise cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahkeme heyeti sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istememesi sebebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

2002 yılında Körfez ilçesinde çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz, bir gece evinden ayrıldıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Olayın ardından kendisinden haber alınamayan yakınları polise başvurdu. Ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen Yılmaz'a ulaşılmadı. Yılmaz hakkında 2009 yılında gaiplik belgesi çıkartıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Ekipleri 18 yıl sonra faili meçhul ve kayıp dosyalarını tekrar incelerken, bu dosyayı tekrar inceleme kararı aldı.



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