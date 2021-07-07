18 yıl sonra çözülmüştü! Vahşi cinayetin altından yasak aşk çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 18 yıl önce yasak aşk yaşadığı M.S.'nin yakınları tarafından darp edilen, aracı ile birlikte diri diri yakılan iş adamı Mustafa Yılmaz'ın öldürülmesi olayında, Cumhuriyet Savcısı tutuklu yargılanan sanıkların her biri için ayrı ayrı ağırlaştırımış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.
DOSYA DERİNLEMESİNE İNCELENDİ
Geniş çaplı olarak yapılan incelemeler sonucunda Yılmaz'ın görüştüğü kişiler, arasında husumet bulunabilecek şüpheliler tekrardan ifadeye çağırıldı. Alınan ifadelerde çelişkili beyanlarda bulunanlar olduğunu tespit eden emniyet güçleri dosyayı derinlemesine inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda Yılmaz'ın yanında çalışan Bedrettin Beler'in, daha sonra boşandığı eşi Melek Saplan ile yasak aşk yaşadığını öğrendi. Saplan'ın evden kaçtığı, bunun üzerine Beler'in de eşinin Konya'daki ailesine giderek durumu anlattığı belirlendi. Bunun üzerine kadının babası Süleyman Saplan, amcası Ali Saplan, kuzeni Rüstem Saplan ve eşi Bedrettin Beler'in Kocaeli'ne gelerek, para karşılığı anlaştıkları 4 kişi ile Yılmaz'ı kaçırdıkları tespit edildi. Şüphellerin kaçırdıkları Yılmaz'ı Körfez İlimtepe Yolu üzerindeki göletin yanına getirdikleri, burada Saplan'ın yerini söylemesi için işkence yaptıkları ve ardından kendisini darp edip, üzerine benzin döktüklerini, son olarak Yılmaz'ı aracının içsine koyarak ateşe verdikten sonra uçuruma attıkları belirledi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Polisin yapmış olduğu tespit sonrasında, Melek Saplan ve ayrıldığı eşi Bedrettin Beler ile birlikte Melek Saplan'ın babası Süleyman Saplan, amcası Ali Saplan, kuzeni Rüstem Saplan'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan suçunu itiraf ederek adliyeye sevk edilen şahıslardan Süleyman Saplan, Ali Saplan, Rüstem Saplan ile İ.K., N.T. ve O.K. tutuklandı. Diğer şahıslardan 1'i adli kontrol, diğer 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Mustafa Yılmaz'ın 18 yıl önce öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Süleyman Saplan, Ali Saplan, Rüstem Saplan ile İ.K., N.T. ve O.K.'nin yargılanmasına Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada taraf avukatları bizzat hazır bulunurken tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.
Cumhuriyet Savcısı delillerin toplandığını belirterek okuduğu mütalaasında sanıklar tutuklu sanıklar hakkında maktul Mustafa Yılmaz'ı öldürdükleri olayda fikir birliği içinde hareket ettikleri, Mustafa Yılmaz'ı eziyet çektirerek ve canavarca hisle öldürme suçunu işledikleri kanaatine vararak sanıklar için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.
Mustafa Yılmaz
TAHLİYE TALEP ETTİLER
Sanıklar Ali Saplan, Rüstem Saplan ile İ.K., N.T. ve O.K.. savunmalarında üzerine atılı suçu işlemediklerini ve suçsuz olduklarını ifade ederek tahliyelerini talep etti. Tutuklu sanıklardan Süleyman Saplan'ın ise cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahkeme heyeti sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istememesi sebebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
NE OLMUŞTU?
2002 yılında Körfez ilçesinde çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz, bir gece evinden ayrıldıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Olayın ardından kendisinden haber alınamayan yakınları polise başvurdu. Ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen Yılmaz'a ulaşılmadı. Yılmaz hakkında 2009 yılında gaiplik belgesi çıkartıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Ekipleri 18 yıl sonra faili meçhul ve kayıp dosyalarını tekrar incelerken, bu dosyayı tekrar inceleme kararı aldı.