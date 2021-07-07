AKBANK SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim sorununun düzeltilmesi için harekete geçtikleri bilgisini paylaşan Akbank yetkilileri Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Siber saldırı iddialarıyla ilgili de ikinci bir açıklamada bulunan Akbank, ""Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." cümleleriyle siber saldırı iddialarını da yalanladı.