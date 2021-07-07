Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bayram tatili kaç gün olacak, açıklama geldi mi? Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 7.7.2021 07:46

Bayram tatili kaç gün olacak, açıklama geldi mi? Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bayram tatili kaç gün olacak, açıklama geldi mi? Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban kesme ibadetinin gerçekleştirildiği ve İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayramın gelmesi ile birlikte en merak edilenlerden bir tanesi de “Bayram tatili kaç gün olacak, açıklama geldi mi? Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?” sorularının yanıtları oluyor. Milyonlarca kişi, gelecek resmi açıklamayı beklerken bu yöndeki araştırmalarını da sürdürüyor. Bayramın ilk günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Peki, Bayram tatili kaç gün olacak, açıklama geldi mi? Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Konu ile ilgili son gelişmeler.

Kurban Bayramı öncesi bayram tatili hakkında bilgi almak isteyen kişiler "Bayram tatili kaç gün olacak, açıklama geldi mi? Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili resmi açıklamaları bekleyen vatandaşlar ise şimdiden hazırlıklarına başladılar. Hem kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği hem de tatil için planları olan vatandaşlar güncel ve son bilgileri öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; Bayram tatili kaç gün olacak, açıklama geldi mi? Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2021 KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ ŞU ŞEKİLDE;

  • Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
  • Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
  • Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
  • Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
  • Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.

15 Temmuz Perşembe günü ve hafta sonu günlerinin birleşip birleşmeyeceği belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.

5 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu fakat bayram tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bayram tedbiri olacak mı?" sorusu üzerine, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." cevabını verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram tatili kaç gün olacak, açıklama geldi mi? Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA