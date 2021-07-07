Kurban Bayramı öncesi bayram tatili hakkında bilgi almak isteyen kişiler "Bayram tatili kaç gün olacak, açıklama geldi mi? Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili resmi açıklamaları bekleyen vatandaşlar ise şimdiden hazırlıklarına başladılar. Hem kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği hem de tatil için planları olan vatandaşlar güncel ve son bilgileri öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; Bayram tatili kaç gün olacak, açıklama geldi mi? Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
2021 KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ ŞU ŞEKİLDE;
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.
15 Temmuz Perşembe günü ve hafta sonu günlerinin birleşip birleşmeyeceği belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.
5 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu fakat bayram tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bayram tedbiri olacak mı?" sorusu üzerine, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." cevabını verdi.