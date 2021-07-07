Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 Bedelli askerlik kaç TL, fiyat arttı mı?

Bedelli askerlikte yeni dönem başvuruları başlıyor. Temmuz ayına kadar uygulanan ücretin değişeceği biliniyordu. Yeni başvurularda, Milli Savınma Bakanlığı tarafından belirlenen ücret seviyesine göre başvurular yapılacak. Peki, 2021 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, yeni dönem bedelli fiyatı ne kadar?

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Temmuz - 2021 Aralık döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"7179 Sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu Maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. 01 Ocak – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunanların 39.788,64 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir. 01 Temmuz - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında ödenecek bedel miktarı ayrıca duyurulacaktır."

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIYOR?

Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

BEDELLİ ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, defterdarlıklar ve defterdarlıklara bağlı malmüdürlüklerine T.C. Kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.

2021 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

1. 2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. 2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında;

a. 01, 02, 03 Nisan 2021

b. 13, 14, 15 Mayıs 2021

c. 17, 18, 19 Haziran 2021

ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021

d. 16, 17, 18 Eylül 2021

e. 21, 22, 23 Ekim 2021

f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir.

3. Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulmuştur.