Devrilen traktörün altında kaldı!

İzmit İlçesi Sepetçi Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan D.K (65) idaresindeki traktör, arkasında römork takılı iken geri geri gittiği esnada yolun eğimli olması sebebiyle devrildi.Kazada sürücü D.K. devrilen traktörün altında kalarak yaralanırken, çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.