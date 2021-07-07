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Giriş Tarihi: 8.7.2021 00:43

Devrilen traktörün altında kaldı!

ABBAS ÇAKAR
Devrilen traktörün altında kaldı!

Kocaeli İzmit İlçesi  Sepetçi Mahallesinde meydana gelen  kazada,  geri manevra yapmakta  olan traktör kontrolden çıkarak devrildi.Devrilen Traktör altında kalan 65 yaşındaki D.K  itfaiye ekipleri  tarafından kurtarıldı.

İzmit İlçesi Sepetçi Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan D.K (65) idaresindeki traktör, arkasında römork takılı iken geri geri gittiği esnada yolun eğimli olması sebebiyle devrildi.Kazada sürücü D.K. devrilen traktörün altında kalarak yaralanırken, çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan D.K. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan D.K. ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Devrilen traktörün altında kaldı!
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