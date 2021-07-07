Devrilen traktörün altında kaldı!

İzmit İlçesi Sepetçi Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan D.K (65) idaresindeki traktör, arkasında römork takılı iken geri geri gittiği esnada yolun eğimli olması sebebiyle devrildi.Kazada sürücü D.K. devrilen traktörün altında kalarak yaralanırken, çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan D.K. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan D.K. ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.