Jandarmada 9 ilçede uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı. Ormanlık alanda ekili 2 bin 122 kök Hint keneviri, 100 gram kenevir tohumu, 1 kilo 800 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 13 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.