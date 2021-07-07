Köpeklerin geleceğini tehdit eden risk: Meme tümörleri

Köpeklerde sık görülen meme tümörlerinin erken teşhisi hayat kurtarıyor. Düzenli olarak kontroller yapılarak kitle oluşumunun takip edilmesi gerektiğini söyleyen YDÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Ergene, köpeklerdeki meme tümörü vakalarında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Irkında köpeklerde görülen meme tümörlerindeki belirleyici faktörler arasında bulduğunu söyleyen Doç. Dr. Ergene, "En riskli ırklar; Daschund, İspanyol Cooker, Terrier ve Alman Çoban köpekleri olduğunu görüyoruz" dedi.

KÖPEĞİN CİNSİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Meme tümörünün en sık görüldüğü canlılardan birisinin köpekler olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ergene, "Bu tümörler, köpeğin cinsine göre yüzde 41 ile 53 arasında değişen oranlarda kötü huylu oluyor.Bu durum, erken teşhis ve tedavinin önemini de artırıyor. Köpeklerde oluşan kötü huylu meme tümörleri oldukça hızlı bir şekilde vücuda yayılabiliyor. Köpek memesinde oluşan tümörler, bölgesel lenf yumruları, akciğerler, karaciğer ve diğer parankimatöz organlara sıçrayarak hayati tehlikeyi artırır. Nadir de olsa kemikler ve beyinde metastazlar da oluşabilir" dedi.