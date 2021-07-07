Köpeklerin geleceğini tehdit eden risk: Meme tümörleri

Köpeklerde sık görülen meme tümörlerinin erken teşhisi hayat kurtarıyor. Düzenli olarak kontroller yapılarak kitle oluşumunun takip edilmesi gerektiğini söyleyen YDÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Ergene, köpeklerdeki meme tümörü vakalarında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Irkında köpeklerde görülen meme tümörlerindeki belirleyici faktörler arasında bulduğunu söyleyen Doç. Dr. Ergene, "En riskli ırklar; Daschund, İspanyol Cooker, Terrier ve Alman Çoban köpekleri olduğunu görüyoruz" dedi.
KÖPEĞİN CİNSİNE GÖRE DEĞİŞİYOR
Meme tümörünün en sık görüldüğü canlılardan birisinin köpekler olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ergene, "Bu tümörler, köpeğin cinsine göre yüzde 41 ile 53 arasında değişen oranlarda kötü huylu oluyor.Bu durum, erken teşhis ve tedavinin önemini de artırıyor. Köpeklerde oluşan kötü huylu meme tümörleri oldukça hızlı bir şekilde vücuda yayılabiliyor. Köpek memesinde oluşan tümörler, bölgesel lenf yumruları, akciğerler, karaciğer ve diğer parankimatöz organlara sıçrayarak hayati tehlikeyi artırır. Nadir de olsa kemikler ve beyinde metastazlar da oluşabilir" dedi.
EN RİSKLİ IRKLAR
Köpeklerde görülen meme tümörlerinde belirleyici olan faktörler arasında cinsiyet, yaş, ırk, vücut ağırlığı ve kısırlaştırma tarihi gibi değerlerin öne çıktığını söyleyen Doç. Dr. Ergene, "Yaş arttıkça görülme riski de artan meme tümörleri, yaşlı köpeklerde daha çok kötü huylu, genç köpeklerde ise genellikle iyi huylu tümörler olarak ortaya çıkıyor. Özellikle av ırkından köpeklerde meme tümörü görülme riskinin daha yüksek. En riskli ırklar ise Daschund, İspanyol Cooker, Terrier ve Alman Çoban köpekleri olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.
KISIRLAŞTIRMA EN ETKİLİ ÖNLEM
Meme tümörlerinde en etkili önlemlerden birinin ise kısırlaştırma olduğunu söyleyen Hayvan Hastanesi'nin Başhekimi Doç. Dr. Osman Ergene sözlerini şöyle tamamladı: "İlk kızgınlıktan sonra kısırlaştırılan köpeklerde meme tümörü riski binde 5'e kadar gerilerken, ikinci kızgınlıktan sonra kısırlaştırılanlarda ise risk yüzde 8'e kadar yükselebiliyor. Hastalığın tanısında, tümörün ne zaman fark edildiği, büyüme süreci, son kızgınlık tarihi, tümör ile ilgili olabilecek hormonal veya medikal tedaviler, hayvanın daha önce kısırlaştırma operasyonu geçirip geçirmediği gibi bilgileri önemli. Hasta köpeğin yaşam süresi ve hayat kalitesinin artırılması için en etkili yöntem cerrahi müdahaledir."