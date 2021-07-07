MSKÜ'den okçulukta çifte şampiyonluk

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1. sınıf öğrencisi Songül Lök ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emircan Haney, 30 Haziran - 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen "2021 Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonası" organizasyonunda yarıştı.
Songül Lök, Makaralı Yay Genç Bayanlar kategorisinde, Emircan Haney ise Makaralı Yay Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanmayı hak etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) yapılan açıklamada "Altın Madalya kazanan öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.