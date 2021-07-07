MSKÜ'den okçulukta çifte şampiyonluk

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1. sınıf öğrencisi Songül Lök ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emircan Haney, 30 Haziran - 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen "2021 Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonası" organizasyonunda yarıştı.